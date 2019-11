Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal pare fara sfarșit, iar familiile celor doua fete disparute, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, despre care se presupune ca ar fi fost ucise de Gheorghe Dinca, acuza autoritațile ca acheta nu inainteaza. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a transmis un nou mesaj cutremurator pe…

- Cazul Caracal. Gheorghe Dinca se afla in continuare in arest și e principalul suspect in cazul in unde au disparut Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar anchetatorii inca fac cercetari asupra cazului

- UPDATE: Mandatul de arestare preventiva a fost prelungit cu inca 30 de zile, pana pe data de 24 octombrie inclusiv. Conform Romaia TV, suspectul nu a contestat decizia magistraților. - Știrea inițiala - Dupa cele doua zile de reconstituire, Gheorghe Dinca este dus astazi…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect din Cazul Caracal și omul care a recunoscut ca le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, explica pașii pe car ei-a urmat atunci cand le-ar fi luat viața celor doua adolescente.

- Imediat dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut in fața oamenilor legii faptul ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, soția acestuia, Elena Dinca, s-a intors in Romania și a fost supusa și ea unor audieri. Cu toate acestea, declarațiile soției „monstrului din Caracal” s-au schimbat radical…

- Pe un ton ridicat, bunicul Luizei Melencu s-a aratat revoltat in direct la Romania TV despre faptul ca au trecut mai bine de cinci luni de cand nu știe nimic de nepoata sa. Mai mult, barbatul a precizat ca autoritațile continua sa nu informeze familia cu privire la stadiul actual al anchetei. …

- Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a colaborat cu procurorii si serviciile de informatii pentru a surprinde in flagrant o persoana care a contactat-o pe mama Alexandrei si i-a cerut bani pentru a o elibera pe minora, dar si pe Luiza. Persoana a fost prinsa si audiata, pista fiind una falsa. „De 5 zile…