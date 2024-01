Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Cornel Dinicu este de parere ca in cazul clientului sau, arestat preventiv in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, este vorba despre o „anatemizare” si crede ca acestuia „i se pune in carca toata aceasta rezolutie infractionala”. Aparatorul catalogheaza drept „puerile”…

- Cornel Dinicu a facut primele declarații in fața anchetatorilor. Patronul pensiunii a fost arestat preventiv in dosarul incendiului de la Ferma Dacilor. Barbatul nu a vrut sa vorbeasca pana acum despre incendiu. Iata ce a transmis acesta!

- Anchetatorii continua cercetarile dupa tragedia de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu a fost dus la audieri, miercuri dimineața, unde a stat timp de șase ore. In decursul zilei de astazi, oamenii legii au stat de vorba cu el, iar problemele sale cu legea ar putea sa se agraveze. Iata ce le-a spus.

- Cornel Dinicu nu a vrut sa faca declarații in fața anchetatorilor, prevalandu-se de dreptul la tacere. Acesta și ceilalți doi administratori ai pensiunii vor ajunge astazi in fața magistraților cu propunerea de arestare preventiva.Cornel Dinicu nu a dat declarații in fața procurorilor, potrivit unor…

- Continua ancheta in cazul tragediei de la Ferma Dacilor, pensiunea distrusa de incendiul devastator din a doua zi de Craciun a anului trecut. Cornel Dinicu, omul de afaceri considerat a fi patronul de la Ferma Dacilor, a fost adus miercuri, inca de dimineața, pentru a fi audiat de catre un procuror.…

- UPDATE Patronul complexului turistic Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a fost retinut, marti, in dosarul penal deschis in urma incendiului devastator soldat cu opt morti. Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, anchetatorii au dispus, marti, efectuarea in continuare…

- O ancheta dificila, care abia a inceput, dar care a scos deja la iveala ca Ferma Dacilor a primit turisti, ani de zile, fara acte de functionare si fara autorizatie de constructie.Potrivit u nor surse judiciare , patronul Cornel Dinicu ar fi furat curent, neavand un contract oficial de furnizare energie…

