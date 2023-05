Ipostaza inedită în care a fost surprinsă Laura Codruța Kovesi: apariție de prezidențiabil a șefei EPPO Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO, și-a facut apariția la Cluj-Napoca, unde a participat la prezentarea unei teze de doctorat la capela de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din oraș. Imbracata in ie tradiționala, Kovesi s-a alaturat celor prezenți in biserica și a stat alaturi de Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț. CITESTE SI Vinul și acadelele au salvat viața unei femei din Australia, dupa ce a ramas blocata, timp de 5 zile, cu mașina in noroi 03:02 216 Statul-cenușareasa al UE negociaza aderarea la euro la 1 ianuarie 2025 02:32 382 Ce este și de unde provine aceasta piatra misterioasa?… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ipostaza inedita in care a fost surprinsa Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, vineri, la Cluj-Napoca, alaturi de Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț. Kovesi a participat la prezentarea unei teze de doctorat la capela de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din oraș. Șefa EPPO a purtat…

