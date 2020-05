Ipocrizie? Celebrități multimilionare doresc „sfârșitul capitalismului“ Petiția numita „Please, let’s not go back to normal“ spune ca pandemia COVID-19 este o „tragedie“ , dar ca „catastrofa ecologica este in curs de desfașurare“. „Obsesie pentru a produce ne-a determinat sa negam valoarea vieții insași: cea a plantelor, cea a animalelor și cea a unui numar mare de ființe umane”, se arata in scrisoare. „Poluarea, schimbarile climatice și distrugerea zonelor naturale ramase au adus lumea la un punct de rupere”, titreaza france24. Petiția solicita liderilor mondiali sa nu permita „revenirea la normal” Lista include, pe langa alti 200 de semnatari, staruri ca: Madonna… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

200 de artisti si cercetatori, printre care se numara Madonna, Robert De Niro, Jane Fonda, Isabelle Adjani dar și 20 de premiați cu Nobel au lansat miercuri in cotidianul francez Le Monde un apel impotriva „revenirii la normal" dupa pandemie. Semnatarii apelului susțin ca-și doresc „o transformare radicala"

200 de artisti si cercetatori din lumea intreaga care au lansat, miercuri, in cotidianul francez Le Monde, un apel impotriva "revenirii la normal" dupa pandemia de coronavirus. Printre aceștia se numara Madonna, Robert De Niro, Isabelle Adjani si Yann Arthus-Bertrand, informeaza AFP, citata de Agerpres.

