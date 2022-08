IPJ Timis: Buletin informativ - 17.08.2022 Nr. 96 din 17 August 2022 BULETIN INFORMATIV 17 AUGUST 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. 1. La data de 16 august a.c., in intervalul orar 00:20 02:40, politistii Biroului Rutier Lugoj au depistat in municipiul Lugoj, doi barbati de 20 si 25 de ani, care au condus sub influenta drogurilor. In urma testarilor cu aparatul drugtest au rezultat va ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 235 din 5 August 2022 POLITISTII TIMISENI PREZENTI LA DATORIE IN ACEST WEEKEND Si in acest weekend, 5 7 august, politisti timiseni vor actiona in judetul Timis pentru prevenirea, descurajarea si combaterea oricaror evenimente negative, fiind asigurate masuri pentru mentinerea ordinii publice in…

- Nr. 86 din 4 August 2022 BULETIN INFORMATIV 4 AUGUST 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. 1. In data de 3 august a.c., in jurul orei 01:20, politistii…

- Nr. 85 din 3 August 2022 BULETIN INFORMATIV 3 AUGUST 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. 1. La data de 2 august a.c., in jurul orei 18:00, politistii…

- Nr. 85 din 2 August 2022 BULETIN INFORMATIV 2 AUGUST 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis doi barbati banuiti de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. 1. La data de 1 august a.c., in jurul orei 22:53, politistii Orasului…

- Nr. 208 din 8 Iulie 2022 ACTIUNE A POLITISTILOR RUTIERI In data de 07.07.2022, in intervalele orare 09:00 13:00 si 14:00 17:00, politistii Biroului Rutier Timisoara au actionat in municipiul Timisoara pentru combaterea abaterilor savarsite de pietoni.De asemenea, in cursul aceleiasi zile, in intervalul…

- Nr. 61 din 21 Iunie 2022 BULETIN INFORMATIV 21 IUNIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis doua persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 20 iunie a.c., in jurul orei 17:20, politistii din…

- Nr. 57 din 14 Iunie 2022 BULETIN INFORMATIV 14 IUNIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de comiterea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 12 iunie a.c., in jurul orei 00:20, politistii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat in acest sfarșit de saptamana pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sarbatoarea Rusaliilor, iar manifestarile organizate in județ sa se desfașoare fara evenimente nedorite. La activitațile desfașurate…