Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele din showbizul romanesc sunt in doliu! Un make-up artist celebru a murit dupa o lupta grea cu cancerul. Dispariția ei a provocat multa durere in sufletele celor care au iubit-o și au lucrat cu ea de-a lungul timpului! A murit Anca Molnar Doliu in showbizul din Romania. Celebrul make-up artist…

- Daca orașul Munchen nu pare entuziasmat peste masura de startul EURO 2024, altfel sta treaba in Parcul Olimpic, un loc cu tradiție pentru fotbalul german # O echipa a Gazetei Sporturilor a vizitat locația inaugurata in 1972 cu ocazia Jocurilor Olimpice și care de-a lungul anilor a fost transformata…

- Trenul de lux Orient Express a traversat din nou Romania in lungul sau drum de la Paris la Istanbul. Acesta a fost repus in funcțiune pe ruta Paris – Istanbul pentru Jocurile Olimpice din 2024. Cu 140 de ani in urma pornea spre lume simbolul calatoriei cu trenuri de lux. Acest tren devenit legendar…

- In urma cu mai bine de o luna de zile, Florin Piersic a fost internat de urgența la spital. Asta se intampla chiar la finalul unui spectacol pe care l-a susținut in Cluj. Astazi, 3 iunie, indragitul actor roman a fost externat, potrivit conducerii Spitalului Foișor. Se pare ca marele artist se simte…

- Nu totul ține de gena! Vrei sa te rasfeți, trebuie sa muncești inainte! De ce spunem asta? Ei bine, avem imagini de senzație cu fiul unui celebru artist din Romania. Iata cum a fost surprins baiatul faimosului cantareț de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania!

- UPDATE: Veste buna despre barbatul din Plopi, cautat de Poliție și de consateni! In timp ce oamenii se ingrijorau și scotoceau zona in cautarea disparutului, Ionuț Pivniceru a aparut la un moment dat pe una din ulițele localitații. Acesta s-a mirat cand a vazut vanzoleala. Cand a afla ca chiar el este…

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai iubite prezentatoare tv din Romania, a decis sa-și deschida o mica afacere. Mai exact, soția lui Tavi Clonda și-a deschis un business cu produse facute chiar de ea: cozonaci, zacusca, dulceața de ardei iute sau portocale. Pe rețelele de socializare, vedeta iși promoveaza…

- Supermarketul „La cocoș” din Capitala este cunoscut pentru prețurile extrem de mici, fața de alte hipermarketuri. Mulți romani aleg sa mearga acolo, pentru ca majoritatea produselor sunt mult mai ieftine. Ținand cont de salariile mici din Romania, magazinul „La cocoș” pare sa fie o varianta mai accesibila…