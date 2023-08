Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de salubritate TEGA S.A. anunța ca a intensificat monitorizarea compoziției deșeurilor mixte in localitatile rurale, pentru a se asigura ca materialele biodegradabile nu sunt depuse la un loc cu acestea, in pubele. Potrivit Biroului de presa al societații, daca deșeurile biodegradabile sunt…

- Asociația Tinerilor Ortodocși Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 17-18 iulie 2023, o excursie tematica la manastiri, in Arhiepiscopia Clujului, Vadului și Feleacului, precum și in Arhiepiscopia Alba-Iulia, in cadrul proiectului ,,Micii iconari”. „Copiii au fost impresionați de frumoasele picturi…

- Un numar de 16 centre rezidentiale pentru persoane varstnice sau cu dizabilitati vor fi verificate in cursul acestei saptamani, controalele vizand in principal conditiile de cazare si de ingrijire a acestora, a declarat, luni, prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan. Acesta a precizat ca in judet…

- Un numar de de 11 mașini au fost ridicate și transportate temporar la sediul Serviciului de Gospodarire a Domeniului Public din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, in prima saptamana a lunii iulie, in urma acțiunii de identificare și indepartare a autoturismelor efectuata de Poliția Locala. „Locurile…

- Speculand interesul pentru eventuale oportunitați de caștiguri financiare prin tranzacționare electronica cu valori, atacatorii dezvolta constant noi metode de inșelaciune online. Victimele sunt atrase prin postari sponsorizate pe site-uri de socializare in care este folosita identitatea vizuala a unor…

- Cursa de ciclism de anduranța 24h Sugas, desfașurata in perioada 24-25 iunie a.c., a fost cea mai reușita ediție organizata de Fitness Tribe, pana in prezent. Intr-un comunicat transmis catre Mesagerul de Covasna se menționeaza ca „toate recordurile din istoria cursei au fost doborate. Ediția din…

- Un numar de 20 de echipe de ciclisti vor participa la concursul de anduranta Sugas24H, ce va avea loc sambata, 24 iunie, intre municipiul Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai. Echipele sunt formate din cate doua persoane, iar cursa va fi castigata de cea care va parcurge cele mai multe ture de 10…

- Filolog, lingvist, folclorist si istoric literar, Ovid Densusianu s-a nascut la 17/29 decembrie 1873. Pe linie paterna, descinde dintr-o veche familie de carturari formati in traditia Scolii Ardelene, potrivit „Dictionarului scriitorilor romani” (Bucuresti, Editura Fundatiei Culturale Romane, 1998).…