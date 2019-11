IPJ Cluj: Candidatul la Preşedinţie Ninel Peia este dat dispărut Candidatul la Presedintia Romaniei Ninel Peia este dat disparut de Politie, dupa ce a plecat in cursul noptii dintr-un hotel din Cluj-Napoca.



"In aceasta dupa-amiaza, IPJ Cluj a fost sesizat de catre Serviciul de Protectie si Paza despre disparitia lui Ninel Peia, candidat la presedintia Romaniei. Acesta s-a cazat ieri la un hotel de pe raza municipiului Cluj-Napoca iar in aceasta dimineata nu a mai fost gasit si nici nu a mai raspuns la telefon. In cauza se efectueaza cercetari. Facem precizarea ca persoana in cauza beneficia de serviciile de protectie si paza doar pe perioada activitatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

