Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat un buzoian, in varsta de 33 de ani, care se sustragea de la executarea pedepsei și care a fost dat in urmarire naționala.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau și Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din ambele județe, au pus ieri in executare doua mandate de percheziție domiciliara in…

- In acest sfarșit de saptamana, efective ale Inspectoratului de Politie Judetean Buzau vor acționa in sistem integrat, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Buzau și cu celelalte institutii ale statului cu atributii de control, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Cu ocazia Zilei Poliției Romane, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au fost avansați in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim, 2 ofițeri și 10 agenți de poliție.

- Cu ocazia Zilei Poliției Romane, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au fost avansați in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim, 2 ofițeri și 10 agenți de poliție. Au mai fost avansați la termen, in gradul profesional urmator, 30 de ofițeri și 68 de agenți…

- Ieri, politistii buzoieni au reținut pentru 24 de ore trei persoane banuite de savarșirea unei agresiuni in municipiul Buzau. Ieri, in jurul orei 17.00, prin S.N.U.A.U. „112” un tanar de 21 de ani, din Buzau, a sesizat ca autoturismul sau a fost avariat de mai multe persoane și un cunoscut care il insoțea…

- Peste 490 de nereguli rutiere constatate de politistii rutieri in weekend / Soferii ”grabiti” și prietenii lui Bachus au fost in vizorul politistilor In perioada 05 – 07 februarie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, pentru cresterea sigurantei rutiere, au aplicat 273 de sanctiuni contraventionale si au retinut 27 de permise de conducere. Ieri, politistii Biroului Rutier Buzau…