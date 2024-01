IPJ Bistrita-Nasaud:Autoturism cautat in vederea confiscarii, indisponibilizat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale

Stiri pe aceeasi tema

- Autoturism cautat de autoritațile din Germania, indisponibilizat de polițiștii din vestul țarii. In aceasta dimineața, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au ridicat de la un barbat din Reșița, un autoturism ce figura ca...

- Crima infioratoare in sanul unei familii din Bistrita. O tanara de 33 de ani a fost ucisa fara mila, iar imaginile cu trupul ei insangerat au fost apoi postate pe Facebook. Ucigasul ar fi chiar sotul acesteia, care ar fi comis crima de fata cu cei doi copii ai lor. La randul sau, barbatul de 34 de ani…

- F. T. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Prahova l-au prins pe un barbat in varsta de de 35 de ani, din Ploiești, cercetat pentru infracțiunea de proxenetism. In legatura cu acest caz, IPJ Prahova informeaza: „Incepand cu luna ianuarie a.c., și pana in prezent, barbatul ar fi…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel european, a fost depistat, pe data de 27 octombrie, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau, impreuna cu cei din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Onești. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare…

- Un bistrițean este cercetat de polițiști pentru tainuire, dupa ce in posesia acestuia a fost descoperit un autoturism de teren reclamat ca fiind furat din Germania. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat in posesia unui barbat de 34 de ani din Bistrița…

- La data de 18 octombrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au ridicat in vederea indisponibilizarii un autoturism semnalat ca fiind sustras din Franta din mai 2023. Autoturismul in valoare de aproximativ 9000 de euro, a fost depistat…

- Nr. 239 din 19 octombrie 2023 BULETIN DE PRESA Autoturism cautat de autoritatile din Franta, gasit de politistii bistriteni La data de 18 octombrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au ridicat in vederea indisponibilizarii un autoturism…

- Alte trei persoane au fost reținute in dosarul interlopului fugar Romica Mutu, arestat in lipsa pentru tentativa de omor. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au continuat cercetarile in cauza privind…