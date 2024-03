IPJ Arges:Depistat in flagrant delict si retinut de politisti Nr. 160 din 05 martie 2024 BULETIN DE PRESA Depistat in flagrant delict si retinut de politisti La data de 04 martie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de santaj trei infractiuni , lovirea sau alte violente si violarea vietii private, si au retinut un minor de 16 ani, din Malureni.Din cercetari s a stabilit ca, in perioada noie ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

