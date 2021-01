Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea IPJ Alba a demarat o ANCHETA in cazul cainelui legat in lanț de un stalp și lasat sa moara de foame langa drum, intr-un sat din Apuseni IPJ Alba a demarat o ANCHETA in cazul cainelui legat in lanț de un stalp, lasat sa moara de foame langa drum, intr-un sat din Apuseni. Dupa apariția in…

- Un caine din rasa Ciobanesc Mioritic a fost lasat 3 zile pe marginea unui drum, legat cu lanț scurt de un stalp, sa moara de foame. Totul s-a petrecut in satul Gura Sohodol, in apropierea orașului Campeni. Pe langa omul fara suflet care l-a abandonat, și-au aratat lipsa de omenie și cei care au trecut…

- Ziarul Unirea FOTO/ VIDEO: Caine legat in lanț de un stalp, lasat sa moara de foame langa drum, intr-un sat din Apuseni Un caine din rasa Ciobanesc Mioritic a stat 3 zile pe marginea unui drum, legat cu un lanț scurt de un stalp și lasat sa moara de foame, in satul Gura Sohodolului, din apropiere de…

- Acoperișul unei case din localitatea Gura Sohodol, comuna Sohodol, a fost cuprins de flacari, in noaptea de Revelion, in jurul orei 01.40. Potrivit reprezentanților ISU Alba, la fața locului au intervenit pompierii din Campeni pentru stingerea focului. Din primele informații nu exista victime și nici…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice act de violenta si orice forma de xenofobie, rasism si discriminare. De asemenea, reitereaza importanta continuarii eforturilor sustinute la nivelul Uniunii Europene pentru combaterea xenofobiei, a discriminarii de orice natura si a discursului…

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost descoperit luni dimineața in apele raului Arieș la Campeni. Polițiștii au inceput cercetarile. Din primele date, cadavrul a fost depistat in apa raului, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.00-7.30. Nu au fost descoeprite urme de violența, urmand sa fie facuta…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 31 octombrie 2020, in jurul orei 18.20, in localitatea Gura Sohodol, unde șoferul unui autoturism s-a rasturnat cu mașina in raul Arieș. ISU Alba a transmis ca stația de pompieri Campeni intervine pentru acordarea primului ajutor și descarcerare la un accident rutier…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in localitatea Gura Sohodol din comuna Sohodol. Șoferul unui autoturism s-a rasturnat cu mașina in raul Arieș. Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Campeni intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare la un accident rutier produs in localitatea…