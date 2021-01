IPJ Alba: Prevederi legale noi în domeniul protecției animalelor Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidența in protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor masuri organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, care asigura posibilitatea instituirii de urgența a unui mecanism de protejare a animalelor aflate intr-o situație de pericol. Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului in adapost, acesta constituind un instrument administrativ conferit polițistului, in vederea inlaturarii unui pericol iminent indreptat impotriva animalelor. Conform noilor prevederi… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii pot emite ordin de plasare in adapost pentru 45 de zile a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, precum cele batute sau schingiuite, implicate in lupte, expuse fortat unor temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute sau lasate fara supraveghere pe drumurile publice. …

- Politistii pot emite ordin de plasare in adapost, pentru 45 de zile, a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, cum ar fi cele batute sau schingiuite, implicate in lupte, folosite pentru dresajul altor animale, cele expuse forțat la ger sau canicula, precum și animalele lasate nesupravegheate pe…

- Politistii pot emite ordin de plasare in adapost pentru 45 de zile a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, precum cele batute sau schingiuite, implicate in lupte, expuse fortat unor temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute sau lasate fara supraveghere pe drumurile publice. Vezi…

- Am discutat in ultimele saptamani despre masurile pe care le putem lua pentru a ne asigura ca evoluția societații este una sustenabila și ca progresele pe care le facem vor asigura o viața demna pentru fiecare dintre noi. Ne indreptam astazi atenția asupra unuia dintre cele mai importante aspecte atunci…

- Doi politisti din judetul Covasna au fost impuscati, joi, de un cetatean recalcitrant, in timp ce executau un mandat de aducere a acestuia, informeaza Agerpres."La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 9.00, in fata sediului Postului de Politie Barcani, doi barbati, in varsta de 20, respectiv 52 de…

- Un șofer moldovean a fost reținut in punctul de trecere a frontierei Mirnoe, dupa ce a prezentat un comportament neadecvat și a ignorat cerințele legale ale polițiștilor de frontiera. Mai mult ca acesta era in stare de ebrietate, iar in mașina pe care o conducea se afla și un copil minor.Incidentul…

- Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din Romania reacționeaza la declarațiile proaspatului primar al Capitalei, Nicușor Dan, „referitoare la implicarea Poliției Romane in masuri de carantinare "pe strazi", in București” și arata ca polițistul roman, potrivit legilor, este subordonat…

- In primele 9 luni ale acestui an, polițiștii au emis aproape 6.500 de ordine de protecție provizorii, aproximativ jumatate dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. Fața de anul trecut, se constata o reducere importanta a nerespectarii ordinului de protecție…