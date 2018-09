iPhone Xs, „sifonat” chiar de Apple: mitul secretomaniei a fost spulberat

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat iPhone Xs, Xs Max și Xr. Cel mai mare ecran e pe Xs Max cu 6,5 inci, cel mai mic e pe Xs cu 5,8 inci. Cele mai importante știri despre iPhone Xs și iPhone Xr Lansare iPhone Xs, Xs Max și iPhone Xr: tot ce trebuie sa știi iPhone Xs și […] The post Lansare iPhone Xs și Xs Max: care sunt…

- Apple va lansa trei telefoane: iPhone Xs, iPhone Xr și iPhone Xs Max. Niciunul n-o sa fie foarte ieftin, dar toate merg pe același design din urma cu un an. Cele mai importante știri despre iPhone Xs și iPhone Xr Lansare iPhone Xs, Xs Max și iPhone Xr: tot ce trebuie sa știi iPhone Xs […] The post iPhone…

- Apple a anunțat noile telefoane. Avem iPhone Xs, Xs Max și Xr. Niciunul nu-i ca altul, unul e imens, iar altul e mai ieftin, cu ecran LCD. Cele mai importante știri despre iPhone Xs și iPhone Xr Lansare iPhone Xs, Xs Max și iPhone Xr: tot ce trebuie sa știi iPhone Xs și Xs Max: […] The post iPhone Xs…

- La ceva timp dupa dezvaluirea noilor modele Xs și Xs Max, a venit și randul lui iPhone Xr sa fie dezvaluit de catre companie. iPhone Xr este noul telefon ”de buget” lansat de catre cei de la Apple. Cam toate zvonurile pe care le-ai auzit pana acum despre smartphone se confirma, atat cu bune, cat […]…

- ​Apple a prezentat iPhone Xs, o versiune mai puternica a varfului de gama, dar și Xs Max, telefonul cel mai mare și mai scump lansat vreodata de compania din Cupertino. Prețurile nu au fost comunicate inca. Apple a prezentat și cea de-a patra generație a ceasului Watch care acum are un ecran cu 32%…

- Apple lanseaza cel putin doua modele de iPhone in fiecare an, unul „standard” si unul „Plus”. Se pare ca aceasta traditie ar putea sa continue si in 2018, insa de aceasta data am putea avea de a face cu o schimbare de nume, pe langa upgrade-urile pe care ne-am obisnuit

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian "taxeaza" unele manipulari care au circulat in mediul online dupa violentele de la mitingul din 10 august. Liderul deputatilor ALDE atrage atentia asupra unor reactii cu privire la femeia jandarm batuta in Piata Victoriei."Mitul femeii jandarm a fost…

- Fostul deputat creștin-democrat, Ștefan Secareanu, a comentat declarația facuta de Octavian Țacu. „Azi, tot mitul Octavian Țacu s-a spulberat. Nu știam ca omul e tulbure de tot. Tactica perfida a interfrontului lui Țacu: Ca sa nu ne mai critice aștia cu unionismul lor, ii bagam pe toți sub poala lui…