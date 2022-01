iPhone 15 Pro va inaugura camera telephoto periscopică cu zoom optic 5X Daca despre iPhone 14 Pro s-a tot vorbit in ultima vreme, prin prisma scaparilor de pe web, legat de iPhone 15 Pro e cam devreme sa ne pronuntam. Totusi analisti bine conectati la furnizorii Apple au descoperit ca urmatorul pas la capitolul camere telephoto se va face de abia in 2023. Analistul Jeff Pu a declarat ca firma din Cupertino face teste cu diferite prototipuri si mostre de componente, printre care si camere telephoto cu zoom optic 5X. O decizie din partea Apple ar trebui sa vina in mai 2022. Odata componentele aprobate ele vor fi integrate pe telefoanele high end din seria iPhone a anului… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

