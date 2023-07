O noua scapare despre iPhone 15 Pro ne-a sosit astazi, cand aflam ca telefonul va sosi la toamna in nuanta Crimson Red. iPhone 15 va sosi pe o nuanta speciala de verde. Avem detalii mai jos. Conform sursei, iPhone 15 Pro, iPhone 15 si iPhone 15 Plus ar urma sa fie disponibile in noi nuante de culoare. iPhone 15 Pro va sosi pe o nuant de rosiatic adanc, adica Deep Crimson Red. iPhone 15 si 15 Plus vor primi o nuanta noua verde se pare. Scaparea a fost coroborata de 9to5Mac si de o sursa de pe Weibo. Acelasi utilizator Weibo a confirmat ca iPhone 15 si 15 Plus vor primi o nuanta verde similara cu…