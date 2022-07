Stiri pe aceeasi tema

- Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana,…

- Intr-un raport lunar publicat marti, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si-a mentinut prognoza conform careia cererea mondiala de petrol va creste cu 3,36 milioane de barili pe zi (bpd) in 2022, continuand redresarea dupa scaderea din 2020. Razboiul din Ucraina a urcat temporar…

- O statistica realizata de IDC ne arata ca iPhone-urile sunt in continuare cele mai bine vandute smartphone-uri la nivel global. In primul trimestru din an, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max si iPhone 13 Pro au ocupat locurile intai, doi si patru in clasamentul realizat de IDC, in vreme ce Samsung are pe…

- Aramco, care este la egalitate cu Apple ca cele mai valoroase companii din lume in functie de capitalizarea bursiera, a raportat un profit net de 39,5 miliarde de dolari pentru trimestrul incheiat pe 31 martie, fata de 21,7 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Analistii anticipau ca cel mai mare…

- China a refuzat sa condamne actiunile Rusiei in Ucraina si a criticat sanctiunile occidentale fara precedent asupra Moscovei. Cele doua tari si-au consolidat relatiile in ultimii ani, inclusiv anuntand in februarie un parteneriat ”fara limite”. ”Suntem concentrati pe atingerea obiectivului stabilit…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a anuntat luni ca pregateste un pachet de ajutoare in valoare de 170 de miliarde de dolari pe o perioada de 15 luni pentru a ajuta tarile sa faca fata crizelor multiple, inclusiv cea alimentara si umanitara provocata de razboiul din Ucraina, informeaza AFP.…

- La fel ca industria alimentara, sectorul global al cosmeticelor, de 500 de miliarde de dolari ,se confrunta cu consecintele razboiului, deoarece producatorii folosesc alcool derivat din cereale si sfecla organica pentru a face parfumuri si uleiuri de seminte de floarea soarelui pentru a produce cosmetice…