iPadOS 15 va îmbunătăţi multitasking-ul In primul rand, Apple promite un sistem de multitasking mai bun pe iPad-uri, cu trecerea la iPadOS 15. Vor exista o serie de noi pictograme care vor face mai intuitiva folosirea modului split-view, in care doua aplicatii pot fi afisate una langa alta pe ecran. Viitoarea versiune de iPadOS va oferi ceea ce Apple numeste Shelf – un raft pe care aplicatiile folosite recent vor fi afisate si care va face mai usoara schimbarea intre acestea. Unele dintre noutatile din iPadOS 15 nu sunt decat restante pe care Apple ar fi trebuit sa le ofere inca de anul trecut. Posibilitatea plasarii libere a widget-urilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

