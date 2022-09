iOS 16 va fi lansat pe 12 septembrie Anul acesta, utilizatorii versiunilor anterioare de iPhone vor putea sa instaleze si sa foloseasca noua versiune a sistemului de operare fara a mai astepta sa iasa pe piata noile modele, care tocmai au fost prezentate de compania americana. Din seara zilei de luni, 12 septembrie, Apple va incepe sa furnizeze cea mai noua versiune de iOS, care este asteptata cu interes de multi utilizatori prin prisma unora dintre noutatile promise. De departe cea mai asteptata noutate este configurarea lockscreen-ului, pe care pot fi plasate widget-uri si unde utilizatorii pot sa modifice mai multe aspecte, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- iPhone a atins in al doilea trimestru al acestui an cea mai mare cota de piata in Statele Unite de cand exista, sustin analistii de la Counterpoint Research. Sunt luate aici in calcul toate smartphone-urile aflate in folosinta cu cele doua sisteme de operare, iOS si Android. Smartphone-urile celor de…

- Ciclul sincronizat de lansare a noilor versiuni de iOS si iPadOS se rupe anul acesta pentru prima oara de la separarea celor doua sisteme de operare. Apple a confirmat zvonurile si a anuntat ca, intr-adevar, iPadOS 16 va fi lansat mai tarziu decat iOS 16. In fapt, in vreme ce iOS 16 va fi disponibil,…

- OPPO a lansat cel mai recent sistem de operare pentru mobile, ColorOS 13, axat pe Android 13. Producatorul de telefoane a colaborat cu Android pentru a oferi cea mai buna experiența a sistemului de operare pe ColorOS. La Google I/O, in mai, OPPO a anunțat ca smartphone-urile Find N și Find X5 Pro vor…

- Reprezentanții companiei WhatsApp ii asigura pe toți utilizatorii de iPhone și Android ca mesajele lor sunt 100% criptate. WhatsApp folosește sistemul de criptare end-to-end. Criptarea end-to-end este o metoda de comunicare securizata. Acest lucru inseamna ca mesajele sunt vizualizate doar de destinatari…

- Desi a copiat formatul Reels de la TikTok, Instagram are un set de instrumente de prelucrare video mai bun decat cel oferit de platforma chineza. Din acest motiv, multi creatori de continut editau clipurile pe Instagram si le postau apoi pe TikTok. Pentru ca acest lucru sa nu se mai intample, Instagram…

- Apple va organiza evenimentul de lansare al noilor iPhone-uri pe 7 septembrie, sustine Bloomberg, care citeaza surse anonime din cadrul companiei. Apple nu a comentat informatia, astfel ca nu exista, deocamdata, o confirmare oficiala. La fel ca in ultimii ani, din cauza pandemiei, nu va fi un eveniment…

- In aprilie anul trecut, Google a fost gasit vinovat de incalcarea legislatiei australiene pentru ca a lasat utilizatorii sa creada ca nu colecteaza datele de localizare atunci cand istoricul de localizare era dezactivat. Google oferea doua optiuni privind datele de localizare – „location history” si…

- Lansata in urma cu putin mai bine de doi ani, Tuned este, inca, o retea pentru cupluri detinuta de Meta. In mai putin de doua luni, insa, aceasta va fi inchisa de gigantul american care, in contextul economic si politic actual, incearca sa reduca cheltuielile. Utilizatorii mai putin cunoscutei retele…