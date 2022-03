iOS 15.4 este acum disponibil; Ce noutăţi aduce pe iPhone? Apple a lansat pe 14 martie 2022 actualizarea iOS 15.4 pe iPhone-urile compatibile (de la iPhone 6S in sus). Software-ul se afla in faza beta din ianuarie si principala noutate este functia care permite deblocarea faciala chiar si cand ai masca pe chip. Pana acum pe durata pandemiei, Apple a oferit ca alternativa la Face ID-ul clasic deblocarea cu Apple Watch. Acum permite deblocarea cu Face ID si cand ai masca pe chip, recunoscand in mai mare detaliu zona din jurul ochilor si ochii. Aceasta noutate e totusi disponibila doar pe seriile iPhone 12 si 13. Solicitarea autentificarii nu se petrece… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

