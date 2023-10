Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, James Cleverly, a declarat ca moartea civililor palestinieni din Fașia Gaza ar trebui sa fie pusa in primul rand pe seama gruparii Hamas. Cleverly a spus ca Hamas este cea mai mare amenințare pentru palestinieni. “Ei se ascund in spitale și școli, folosind femei și copii…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul șef al apararii și liderul partidului de opoziție centrist Benny Gantz au convenit sa formeze un guvern de urgența, conform unui comunicat comun al partidului Unitații Naționale al lui Gantz.Gantz a fost mult timp un inamic politic al lui Netanyahu,…

- Criza neasteptata care a aparut sambata dupa atacul surprinzator al Hamas asupra Israelului a dat nastere unei intense activitati diplomatice in capitalele relevante din Orientul Mijlociu, Europa si SUA cu intentia de a gasi o modalitate de mediere si oprire a violentelor. Astfel, Egiptul poarta discutii…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Razboi in Ucraina, ziua 587. Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, a sustinut, luni, la Kiev, importanta continuarii sprijinului multidimensional al UE pentru Ucraina si a evidentiat necesitatea accelerarii demersurilor la nivel european pentru a asigu

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei, Sufyan Qudah, in vizita de ramas bun. Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 560. Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, considera ca nu se poate avea incredere in președintele rus Vladimir Putin in ceea ce privește negocierilor de pace. Potrivit lui Kuleba, nu se poate avea incredere in Vladimir Pu

- Ministrul de Externe al Israelului, Eli Cohen, a declarat ca Cooperarea intre instituțiile de drept din Israel și cele din Republica Moldova, in cazul extradarii fugarului Ilan Șor, este „excelenta”. Cel puțin asta a declarat ministrul de Externe al Israelului, Eli Cohen, intr-un interviu pentru Moldpres,…