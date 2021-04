Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Iordania l-au consemnat la domiciliu pe fostul prinț moștenitor al regatului, Hamzah bin Hussein, și au arestat alte circa 20 de persoane, sambata, oficialii invocand „o amenințare la adresa stabilitații țarii”.

- Fortele de securitate din Myanmar au deschis focul sambata asupra unor manifestanti pro-democratie, ucigand cinci persoane, informeaza Reuters, citand media locale si un martor, potrivit Agerpres. In pofida celor 550 de manifestanti ucisi de gloantele politistilor si militarilor dupa lovitura de…

- Chirurgi rusi au incheiat vineri – cu succes – o operatie pe cord deschis, in timp ce spitalul lor era devastat de un incendiu, la Blagoevscensk, In Extremul Orient, unde clinica de chirurgie cardiaca a luat foc 128 de persoane au fost evacuate din cladirea plina de fum, relateaza AFP. Operatia, care…

- Autoritatile din Germania au hotarat punerea sub supraveghere a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forta de opozitie din parlament, au confirmat miercuri pentru dpa surse din cadrul serviciilor de securitate interna, noteaza Agerpres. Intreaga formatiune urmeaza…

- O universitate din Hong Kong a renuntat, vineri, la o expozitie World Press Photo, cu cateva zile inainte de deschidere, invocand motive sanitare si de securitate, scrie AFP, informeaza News.ro. Decizia Baptist University intervine in contextul in care Beijingul si autoritatile locale au preluat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut miercuri Rusiei sa-l elibereze pe Alexei Navalnii, determinand o noua confruntare intre Europa și Moscova in legatura cu soarta celui mai inverșunat contestatar al președintelui rus Vladimir Putin. Rusia a respins decizia, informeaza The Guardian…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca doar 15% din cele 26.471 de cladiri in care functioneaza unitați de invațamant au autorizație de securitate la incendiu, aproape 20% dintre aceste cladiri sunt in curs de obținere a autorizațiilor, iar alte 15% nu detin aceasta autorizatie si nici nu…

- Un cetatean din judetul Maramures, implicat in contrabanda cu tigari, a fost ranit in cursul unei operatiuni efectuate de lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau, in zona Barajului Firiza din Muntii Gutai, a informat, in cursul noptii de luni spre marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…