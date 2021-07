Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Israelului, Reuven Rivlin, cu ocazia vizitei de stat pe care acesta o efectueaza in Romania. Discutiile intre cei doi vor viza cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin va avea o intrevedere cu omologul sau american Joe Biden la inceputul lui iulie la Washington, a anuntat miercuri biroul de presa al celui care va fi primul inalt responsabil israelian ce se va intalni cu presedintele american dupa instalarea acestuia la Casa…

- Dupa ani de divort in epoca Trump, Statele Unite vor sa-si "reconstruiasca" relatia cu palestinienii, recunoscand in acelasi timp "dreptul" Israelului de a se autoapara, a pledat marti secretarul de stat Antony Blinken la finalul intrevederilor cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si presedintele…

- Conflictul din Orientul Mijlociu atinge cote maxime. Rachete ce zguduie cerul, localitați in ruine, fumul și spaima oamenilor sint doar citeva elemente desprinse din realitatea crunta a Israelului. Presa internaționala scrie ca in noaptea de duminica spre luni, armata israeliana a lansat zeci de rachete…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, au pledat, marti, pentru ajungerea rapida la un armistitiu intre Israel si grupurile islamiste palestiniene, precum si pentru reluarea negocierilor de pace in conflictul israelo-palestinian. Angela Merkel a avut,…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat, duminica, ca regatul este implicat in negocieri intensive pentru oprirea a ceea ce a caracterizat drept o escaladare militara a Israelului a celor mai grave violente dintre israelieni si palestinieni din ultimii ani, transmite Reuters.

- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…

