Stiri pe aceeasi tema

- 'In jurul pranzului, un barbat a atacat cu cutitul turisti, un ghid, precum si un politist al Sigurantei generale care incerca sa-l aresteze', la Jerash, la circa 50 km nord de Amman, a indicat purtatorul de cuvant intr-un comunicat. 'Ranitii au fost transportati la un spital si atacatorul a fost…

- Doi turiști britanici au fost raniți grav dupa ce un rechin i-a atacat, intr-o zona populara in Australia, informeaza digi24.ro.Tinerii, cu varste de 22 și 28 de ani, inotau in apele arhipelagului Whitsunday din Queensland, atunci cand au fost atacați, marți, potrivit BBC.

- Un adolescent in varsta de 15 ani din localitatea Santimbru a comis sambata un accident rutier soldat cu cinci raniți. Puștiul a primit mașina de la o șoferița in varsta de 19 ani și a intrat cu vehiculul intr-un stalp, in zona localitații Coșlariu, din același județ, a informat alba24.ro. In urma accidentului,…

- Pilotul irakian Ahmad Daham, castigator al numeroaselor turnee de drifting cu automobilul din intreaga lume, a facut un nou show. De aceasta data in sudul Iordaniei, intr-o regiune nisipoasa precum Valea Lunii.

- Ziarul Unirea FOTO. ACCIDENT rutier pe DN7, provocat de un șofer din Alba: Mama si copil raniti dupa o coliziune intre un autoturism și un autotren Un ACCIDENT rutier, provocat de un șofer din Alba, a avut loc marți dupa-masa pe DN7. O mama si copil ei au fost raniti dupa o coliziune intre un autoturism…

- Doisprezece turisti care se aflau in vagonul situat in spatele locomotivei trenului Mocanita, deraiat, sambata, in timpul unei curse obisnuite, au fost transportati pentru ingrijiri medicale la cel mai...

- Doisprezece turisti care se aflau in vagonul situat in spatele locomotivei trenului Mocanita, deraiat, sambata, in timpul unei curse obisnuite, au fost transportati pentru ingrijiri medicale la cel mai apropiat spital, a declarat, pentru Agerpres,...

- Locomotiva mocanitei de la Viseu, judetul Maramures, a deraiat, sambata, fiind raniti usor sase turisti care primesc ingrijiri la fata locului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Maramures, Oana Gonczi, in mocanita se aflau 200 de turisti, iar sase dintre acestia au fost raniti usor. La fata locului…