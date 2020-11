Iordania: Alegeri legislative, în plină criză sanitară Birourile de vot s-au deschis marti dimineata in Iordania, pentru un scrutin legislativ lipsit de mize majore, dar care are loc pe fondul unei crize economice agravate de pandemia cu noul coronavirus, relateaza AFP. Peste 50.000 de membri ai fortelor de securitate au fost mobilizati in cele 12 guvernorate ale Iordaniei, pentru a asigura buna desfasurare a procesului electoral si totodata respectarea regulilor sanitare cerute de epidemie. Cel mai recent bilant, furnizat luni seara de autoritatile din regatul cu circa 10 milioane de locuitori, evoca un total de 115.000 de infectari cu noul coronavirus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

