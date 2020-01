Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca intelege ingrijorarile presedintilor de federatii privitoare la sumele alocate de la bugetul de stat, dar a precizat ca nu va exista nicio structura sportiva, cu predilectie cele care au sportivi calificati la Jocurile Olimpice, care sa intampine dificultati financiare in acest an. "Ceea ce doresc sa subliniez, in primul si in primul rand, este ca nu va exista nicio federatie care sa aiba dificultati financiare si aici ma refer cu predilectie la acele federatii care au sportivi calificati la Jocurile Olimpice…