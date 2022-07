Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Stroe a fost intrebat, miercuri, la Realitatea Plus, ce face Romania pentru a se proteja, avand n vedere ca FMI a redus previziunile de crestere a economiei globale pentru 2022 si 2023. ”Sunt niste temeri firesti legate de situatia globala dar, din fericire, toate aceste semnale pesimste sunt…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, sustine ca Guvernul a actionat prudent, dar din timp, pentru a contracara efectele crizelor din ultima perioada, dovada fiind cresterea economica, ceea ce ar permite tarii sa treaca peste momentele dificile.

- ”Economia globala, din pacate, traverseaza de ceva ani crize cumplite, suprapuse chiar, combinat cu acest razboi care practic a declansat crize noi cu care nu ne-am fi asteptat sa ne intalnim. Eu cred ca la nivel de Romania, guvernul pana in momentul de fata a actionat cu foarte mare precautie, din…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit din nou, in scadere, estimarile privind cresterea economiei mondiale, avertizand ca riscurile care rezulta din inflatia ridicata si razboiul din Ucraina incep sa se materializeze si, daca nu sunt tinute sub control, ar putea arunca economia mondiala in recesiune,…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a precizat ca prognoza de crestere economica a Bancii Mondiale la o medie anuala de 5,2 pentru perioada 2022 ndash; 2030 confirma trendul pozitiv al economiei romanesti si potentialul de dezvoltare pe termen lung.Prim ministrul a precizat ca sunt caracteristicile unei economii…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre masurile decise in coalitie cu privire la modificarea Codului Fiscal, ca liberalii au reusit in urma negocierilor sa limiteze aceasta crestere a taxarii dividendelor la 8 la suta, pentru…

- ”Actualul sistem fiscal, in care sufera preponderent salariatii cu venituri mici, iar cei care castiga mult se imbogatesc si mai tare – chiar pe timp de criza! – trebuie modernizat. Acum, inainte de a provoca falii sociale grave! De aceea, am propus deduceri pentru angajatii cu salariul minim, dar si…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a declarat ca o suprataxare a firmelor ar duce la preturi mari si nu considera ca are vreun sens o astfel de masura. „Mai multe taxe in plus inseamna mai multa saracie pentru fiecare dintre noi. O suprataxare ar duce la preturi mari, pentru ca in economia reala,…