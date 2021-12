Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghita, care coordoneaza campania de vaccinare anti-COVID, devine ingrijorat odata cu pericolul la care sunt expuși romanii dupa relaxarea masurilor. Desi au fost anuntate unele masuri de relaxare a unor restrictii impuse in contextul pandemiei de COVID, Valeriu Gheorghița anunța…

- Șansa la viața pentru 5 pacienți din Alba, Cluj, Bucuresti. Familia unui barbat in moarte cerebrala a ales sa-i doneze organele Una dintre cele mai recente intervenții de prelevare organe și transplant din Romania a dat o noua șansa la viața unor persoane din Alba, Cluj, București și Caraș-Severin.…

- In intervalul in care Romania a doborat toate recordurile la rata mortalitații și a infectarilor cu Covid-19 in Parlamentul Romaniei s-a desfașurat un simulacru de prost gust. In fiecare zi țara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lupta din toate secțiile de Terapie Intensiva este crunta. Valul patru al pandemiei de Covid-19 a paralizat sistemul romanesc de sanatate, iar medicii fac eforturi disperate sa intrezareasca luminița de la capatul tunelului. Chiar așa, decesele inregistrate zilnic ii dezarmeaza și pe cei mai optimiști…

- Romania se afla intr-o situație extrem de grea din punct de vedere sanitar, astfel ca spitalele sunt supraaglomerate, iar in fiecare zi, țara noastra inregistreaza record dupa record la numarul de infectari și decese. Dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 16.743 de cazuri noi și 442 de decese,…

- In ziua in care s-au aflat cifre cutremuratoare, din raportarea venita de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS), referitor la situația provocata de noul coronavirus in Romania, Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații, consilier onorofic al premierului interimar Cițu, a transmis un mesaj. Referitor…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a transmis marți pe Facebook, in ziua in care Romania a raportat cele mai multe infectari și decese COVID de la inceputul pandemiei, ca de data aceasta romanii sunt ca in razboi, iar cei care inca au dubii cu privire la criza sanitara ar trebui sa incerce sa…

- Robert a trait o frumoasa poveste de dragoste cu o franțuzoaica, insa, dupa ce s-a nascut și al treilea copil al lor, femeia i-a abandonat, spunandu-le ca nu ii mai suporta pe niciunul dintre ei și ca nu mai vrea sa aiba de-a face cu ei. Ulterior, deși s-a chinuit extrem de mult, barbatul s-a intors…