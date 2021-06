Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (23 de ani) a bifat primul sau meci dupa un an și jumatate! Antonio Conte l-a introdus pe teren imediat dupa pauza pe goalkeeperul roman, in locul veteranului Samir Handanovic. Inter a invins-o pe Sampdoria, scor 5-1. Radu avea un singur meci la prima echipa a lui Inter, consemnat in mai…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, continua disputa de la distanța cu cei de la Sepsi Sf. Gheorghe. Cornel Șfaițer, manager general la Sepsi Sf. Gheorghe, a anunțat ca este interesat de transferul lui Andrei Chindriș, 22 de ani, de la FC Botoșani, inainte de meciul direct din play-off-ul…

- Ionuț Andrei Radu (23 de ani) nu va continua la Inter sezonul viitor. Fara meci jucat in acest sezon la Inter, fiind rezerva eterna a lui Samir Handanovic, Ionuț Radu ar putea parasi gruparea milaneza la finalul sezonului. Gazzetta dello Sport anunța ca Handanovic va apara poarta lui Inter și sezonul…

- Germania U21 - Romania U21 e comentat LIVE pe GSP.RO de Adrian Florea (șef dep. Fotbal), Marius Margarit (reporter special) și Justin Gafiuc (reporter special). Mai jos veti gasi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Germania U21 - Romania U21. Inainte de meci Adrian Florea:…

- Atacantul nationalei Romaniei, George Puscas, a fost luat la intrebari, pe site-ul FRF , de fostii mari fotbalisti ai tarii. A avut parte de intrebari incomode, dar s-a descurcat bine. VEZI VIDEO! Fotbalistul legitimat la Reading se afla in cantonamentul nationalei si se pregateste pentru cele trei…

- Ionuț Radu (23 de ani) se va alatura in aceasta seara lotului Romaniei. Portarul lui Inter a primit acceptul autoritaților italiene. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala din 2022Romania…