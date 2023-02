Stiri pe aceeasi tema

Portarul roman Ionut Radu a debutat duminica la noua sa echipa, Auxerre, cu o infrangere suferita pe teren propriu in fata echipei Montpellier, scor 0-2.

Echipa franceza Olympique Marseille a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, partida din etapa a 20-a disputata in compania formatiei AS Monaco, anunța news.ro.

Andre Duarte (25 de ani) a ramas la FCU Craiova, legat de contract pana in 2024, dar impresarii stoperului portughez incearca in continuare sa-l transfere. Din informațiile GSP, Duarte, unul cei mai buni "recuperatori" din Superliga, se afla pe lista lui Metz. Formația din Ligue 2, pregatita de Laszlo…

Portarul dambovițean Ionuț Radu și-a schimbat echipa in aceasta iarna. Incepand de astazi, Radu a devenit jucatorul francezilor de la AJ Auxerre, dupa ce a fost imprumutat de la Inter Milano, pana la finalul sezonului. Dupa ce a semnat cu gruparea din Ligue 1, Auxerre și-a prezentat noua achiziție,…

Ionuț Radu (25 de ani, portar) e la un pas de AJ Auxerre, locul 19 din Ligue 1. Francezii vor sa-l imprumute de la Inter pana la finalul sezonului. Dorit insistent și fiind aproape in aceasta iarna de Lorient, Radu se pare ca va ajunge in cele din urma in Hexagon, doar ca la Auxerre. Ionuț Radu, spre…

Ionuț Radu (25 de ani), care-și pierduse locul de titular la Cremonese, va fi imprumutat la Lorient. Clubul francez negociaza cu Inter ultimele detalii ale imprumutului pana in vara. Ionuț Radu scapa de „lanterna" din Serie A. Portarul roman n-a acceptat sa stea pe margine, dupa ce s-a refacut Carnesecchi…

Echipa franceza Olympique Marseille a invins luni, in deplasare, scor 2-1, formatia Montpellier, intr-un meci al etapei a 17-a din Ligue 1.

Echipa franceza AS Monaco a invins duminica, pe teren propriu, formatia Brest, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 17-a din Ligue 1. Intr-un alt meci Lorient a invins, in deplasare, pe Angers, scor 2-1.