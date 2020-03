Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Andrei Radu este blocat intr-un hotel din Italia, din cauza pandemiei de coronavirus. Oficialii clubului Parma au grija ca internaționalului roman sa nu-i lipseasca nimic. "Este inchis in hotel. Il ajuta clubul cu mancare, cu tot ce e nevoie. Pe planul asta, ei stau mai bine, chiar mi-a zis…

- Ionuț Radu (22 de ani), portarul lui Parma, a discutat pentru prima data despre pandemia de coronavirus care a condus, printre altele, la suspendarea competițiilor sportive. Cifre oficiale: 74,386 de persoane infectate cu coronavirus a inregistrat pana acum Italia (cea mai afectata țara din Europa de…

- Blaise Matuidi (32 de ani), mijlocașul francez de la Juventus, este al doilea jucator care sufera de COVID-19, de la campioana Italiei. Cel mai probabil, Matuidi a luat virusul de la colegul sau, Daniele Rugani, care a fost primul jucator al lui Juve care are coronavirus. In prezent, toți jucatorii…

- Femeia din Ialomita confirmata cu infectie cu coronavirus - caz raportat marti - se intorsese din Italia, unde lucrase la un hotel care s-a inchis dupa izbucnirea crizei generate de coronavirus. Femeia se afla in centrul de carantina de la Amara si nu avea simptome, insa pentru ca testul a iesit pozitiv…

- Juventus a caștigat derby-ul cu Juventus, 2-0, și a revenit pe primul loc in Serie A. Antrenorul Mariuzio Sarri a vorbit dupa meci si despre epidemia de coronavirus: „Mai avem drum lung pana la titlu si nu stiu daca e drept sa rapim cu fotbalul doua ore celor inchisi in case. N-as vrea sa ne asumam…

- Vasile Mogoș (27 de ani, fundaș dreapta) joaca la Cremonese, intr-un oraș din regiunea Lombardia, una dintre cele mai afectate zone de epidemia de coronavirus din Italia, și vorbește despre panica instalata in Peninsula. „Suntem toți preocupați de tot ceea ce se intampla, pentru ca acest coronavirus…

- AS Roma a completat tabloul echipelor calificate în sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a trecut, scor 2-0, în deplasare, de Parma.Golurile au fost marcate de Pellegrini, în minutele 49 si 76 (penalti).Programul complet al sferturilor:Napoli -…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Runda din Serie A se incheie luni seara cu un duel Parma – Lecce, in care gazdele au prima șansa la victorie. Luam in calcul cel mai simplu pariu: Parma marcheaza, in poarta formației cu cea mai slaba aparare a stagiunii (36 de goluri incasate).Tot in Italia, dar…