- Startul dezastruos de sezon i-a fost fatal lui Daniel Oprita (37 de ani). Asa cum era de asteptat, tanarul antrenor nu mai continua pe banca lui FC Voluntari dupa umilinta de la Sibiu, 0-4 cu Hermannstadt.

- Sezonul 2018 2019 al Ligii a 4 a debuteaza sambata, 18 august, cu primele sapte intalniri ale etapei intai.Meciurile sunt: CS Cumpana ndash; CS Eforie se joaca numai meciul de seniori, de la ora 18.00, disputa de juniori urmand a fi programata la o data ulterioara , Gloria Albesti ndash; Viitorul Fantanele…

- Dupa doua remize in startul sezonului, la Craiova si acasa, cu Astra, Politehnica Iasi este gata sa furnizeze surpriza etapei a III-a a Ligii I de fotbal. Formatia ieseana a anuntat ca vrea sa profite de startul slab in campionat avut de FCSB (esec la Giurgiu si egal acasa, cu Dinamo) si sa castige…

- Antrenorul lui FCSB, Nicolae Dica, sustine ca noul sezon este pentru el la fel de greu ca si cel de anul trecut, cand a ratat titlul, fiind, dupa parerea sa, "favorit" la demitere in primele etape. Tehnicianul are o clauza in contract și in cazul in care va fi dat afara, va primi 70.000 de euro despagubiri.…

- Ioan Niculae i-a atacat pe Marius Sumudica si Edi Iordanescu, desi primul i- adus titlul in Liga 1, iar celalalt a dus o echipa reconstruita de la zero in play-off. "Șumudica a caștigat un milion de euro la Astra! Niciodata inainte de a veni la Astra nu antrenase mai mult de cinci luni de…

- Falticeniul va avea echipa in Liga a III-a, dupa ce ACS Șomuz s-a afiliat la Federația Romana de Fotbal și s-a inscris la startul ediției de campionat 2018/2019. Toate demersurile au fost facute de președintele clubului ACS Șomuz, Catalin Ungureanu. Urmatorii pași sunt omologarea stadionului “Tineretului”,…

- Incepand de astazi, CNS Cetate Deva, echipa care a terminat pe locul VIII in seria a IV-a a ligii a III-a de fotbal are un nou antrenor, in persoana fostului internațional Ioan Petcu, jucator de legenda al Corvinului. “Lotul se va reuni in data de 2 iulie, la ora 10.00. Pana atunci vom avea stabilit…