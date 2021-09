Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a transmis pe Facebook in timpul congresului PNL, unde liberalii aleg intre Ludovic Orban si Florin Citu viitorul presedinte al formatiunii, ca USR PLUS nu se va intoarce la guvernare alaturi de PNL cu Florin Citu in fruntea Executivului. Liderul ii acuza…

- Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca nici nu se pune problema unei refaceri a coaliției de guvernare, atata timp cat Florin Cițu este premier. Discuția se va schimba, insa, daca Florin Cițu va caștiga șefia PNL, insa cei de la USR-PLUS vor fi deschiși la dialog, insa nu-l vor…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca premierul Florin Citu a pierdut sustinerea formatiunii si a anuntat ca au fost discutii cu AUR pentru depunerea unei motiuni de cenzura, dupa demiterea ministrului Justitiei Stelian Ion si preluarea interimara a portofoliului de catre Lucian Bode.…

- SCANDALUL din Coaliție: Liderul deputaților USR-PLUS iese la ATAC! „Așteptam noua propunere de premier din partea PNL” Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca premierul Florin Cițu nu mai are susținere politica și așteapta noua propunere de premier din partea PNL. ”Florin Cițu s-a comportat…

- Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca premierul Florin Cițu nu mai are susținere politica și așteapta noua propunere de premier din partea PNL. ”Florin Cițu s-a comportat cu Președintele PNL, Ludovic Orban, la fel cum s-a comportat cu USR PLUS. Președintele PNL a fost informat,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la B1TV, ca nu mai este premier pentru ca USR PLUS l-a preferat pe Florin Cițu și ca nu regreta faptul ca l-a propus pe acesta prim-ministru. Intrebat daca regreta ca l-a susținut pe Cițu premier, Orban a zis: „Nu. Este prematur sa zic asa ceva. In…

- Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a aratat, duminica seara, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Cițu trebuie sa clarifice urgent situația in cazul dosarului civil din SUA in care i s-a cerut in instanța restiturea unor datorii de mii de euro catre o banca. „Premierul Cițu este acuzat…