- Vedeta incontestabila a muzicii populare, Aurel Tamaș e cu ochii pe scandalul generat de prestația lui Babasha la concertul Coldplay. Aurel Tamaș spune ca romanii sunt puțin ipocriți și iși uita originile! Suntem neamul lui Suleyman Magnificul, a atenționat Tamaș, care a comentat scandalul.

- Liderul AUR, George Simion, a lansat o invitație publica la botezul fiului sau Radu. Evenimentul este programat pe data de 6 iulie, la Toaca Bellevue, in Gura Humorului. ”Sunt cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a facut parinților mei și ma numesc Radu Simion. Vreau sa va cunosc și de aceea va invit…

- Sociologul de etnie roma Gelu Duminica a apreciat, joi, la Digi24, ca huiduielile de la concertul Coldplay au reprezentat mai degraba „o flegma intelectuala” din partea spectatorilor, decat un act de rasism, dupa ce cantarețul roman Babasha (22 de ani) a interpretat o manea pe scena, la invitația trupei…

- George Simion isi boteaza copilul Cu aceasta ocazie, liderul AUR a lansat o invitatie online pentru toti romanii dornici sa participe la crestinarea fiului sau, Radu Simion."Sunt cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l a facut parintilor mei si ma numesc RADU SIMION.Vreau sa va cunosc si de aceea va invit…

- Mai multe reacții au aparut dupa momentul in care Babasha a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, la Arena Nationala din București pentru a canta impreuna. Maneaua „Pai Naa” a starnit huiduieli, iar comentariile de pe retelele sociale au fost diverse, insa cele mai multe au criticat…

- Marea finala „Insula de 1 milion” se apropie, iar Cosmin Cernat a anunțat ultimele detalii. Finala celui mai amplu experiment social televizat va avea loc sambata, 15 iunie, la ora 21:00, la Kanal D.Marea Finala a emisiunii „Insula de 1 milion” se apropie cu pași repezi, aducand un val de entuziasm…

- Deputatul Robert Sighiartau și-a depus astazi candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. Totodata, PNL Bistrița-Nasaud a inregistrat și lista de candidați pentru funcțiile de consilieri județeni: In aceasta dimineața, deputatul Robert Sighiartau și-a depus candidatura…

- Angela Moga a reușit in doar cateva zile la Insula de 1 milion, cel mai nou reality show din grila Kanal D, sa intre in conflict cu majoritatea celor din propria tabara. In Arena, dar și in camp, au fost acuzații de manipulare, destabilizare și marginalizare. “Unde vede forța, acolo se alipește”, susține…