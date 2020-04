Stiri pe aceeasi tema

- (foto: www.christianity.com) Numai in ultima saptamana, peste 3.000 de persoane au murit in Italia dupa ce au contractat coronavirusul, iar printre aceștia se numara cel puțin 60 de preoți, potrivit presei locale citate de Catholic News Agency. Corriere della Sera anunța, duminica, faptul ca tragedia…

- Cristi Chivu (39 de ani) a așteptat timp de cinci ore sa intre intr-un supermarket din Milano, in ziua in care in Italia și-au pierdut viața 793 de persoane, din cauza COVID-19. Romanul resimte din plin criza din Italia, unde autoritațile nu mai fac fața valurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus.…

- Intr-un orașel mic din Italia, coronavirusul a omorat deja o suta de oameni. Toate familiile sunt in doliu. Danilo a povestit cum, la distanța de doar cateva zile, și-a pierdut mama și tatal. Și pe el l-a lovit COVID-19. Nu i-a vazut in ultimele lor zile de viața.

- Studiu cu rezultate incendiare. Mai mult de 99% dintre cei care au decedat din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli. Asta arata un studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg.Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la…

- Luni, statisticile indicau ca s-au inregistrat cel putin 77.150 de cazuri confirmate in China, iar la nivel global sunt 79.356 de cazuri, bilantul deceselor fiind de 2.619 de persoane, 27 fiind in afara Chinei, o crestere majora fata de saptamana trecuta, cand erau 5 decese in afara Chinei, majoritatea…

- Un roman de 59 de ani a murit in Italia dupa ce si-a dat foc in urma unei altercatii cu iubita de origine ucraineana cu 26 de ani mai tanara.Romanul a murit intr-un centru pentru marii arsi din Genova unde era internat inca din 21 ianuarie. Totul a inceput dupa ce romanul a batut-o crunt, cu pumnii…

- Un roman de 42 de ani din Italia este suspect de coronavirus dupa ce a intrat in contact cu cei doi turiști chinezi infectați cu virusul ucigaș.Romanul, identificat drept Marian C., a fost plasat in carantina...