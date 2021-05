Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi artiști și-au unit forțele și au gasit rețeta perfecta pentru piesa „Pentru noi”, un single fresh, cu versuri de dragoste, despre o poveste de iubire pura, ce doar in filme se mai poate intalni. Piesa este insoțita de un videoclip de imagine, regizat de Savesta Music, cu cei doi artiști in roluri…

- Livia Pop si Ionuț Merkez au filmat doua materiale in care apar in ipostaze inedite, cei doi jucand rolul de indragostiți, iar imaginile din clipuri i-au surprins in ipostaze destul de romantice. Cei doi artiști spera ca piesa pe care urmeaza sa o lanseze impreuna sa ajunga in topurile muzicale. Cei…

- De ani de zile Iulia Vantur are succes in India. Acolo nu este prezentatoare de știri, ci cantareața. Abia acum, la ani de zile de la stabilirea ei la mii de kilometri de Romania, a dezvaluit cum a devenit celebra la Bollywood. Iulia Vantur s-a stabilit in India de mai bine de șase ani, acolo a luat-o…

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Referendum pentru criza COVID. Aceasta este soluția propusa de un medic din Galați pentru alegerea soluției la criza Covid. Barbatul, medic la Spitalul Militar din Galați, spune ca ideea referendumului i-a venit deoarece autoritațile de pretutindeni nu reușesc sa gaseasca soluții pentru gestionarea…