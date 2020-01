Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in viata lui Beyonce de Romania. Fosta iubta a lui Nicolae Guta a avut parte de una dintre cele mai importante zile din viata ei. Chiar ea a tinut sa dea vestea prietenilor virtuali, care au sarit imediat sa o felicite.

- Vestea ca Bogdan Caplescu și Karmen Minune s-ar fi desparțit i-a șocat pe fanii lor. Karmen și Bogdan au fost mereu apropiați de public și nu s-au sfiit sa dezvaluie lucruri importante din relație, astfel ca ''racirea'' lor de pe rețelele sociale a pus multe semne de intrebare.

- Alina Chivulescu este una dintre cele mai bune actrite de la noi din tara, facand furori pe micile ecrane, dar si scena teatrului romanesc. Recent, artista a vorbit deschis despre casnicia pe care o are d mai bine de un an cu Dan Chisu.

- Ionuț Gojman nu mai este singur. La mai bine de un an de ladesparțirea de Mirela Baniaș, femeia alaturi de care a venit la Insula Iubirii,sa iși testeze dragostea, ispita de la Antena 1 și-a gasit fericirea in brațeleunei blonde in varsta de 25 de ani.Ionuț Gojman și Salvia Rusu sunt impreuna de doua…

- Daca va gandeați ca la sfarșit de an se cam epuizeaza exclusivitațile, spynews.ro va demonstreaza contrariul! De fiecare data. Iar azi venim cu o super-bomba in showbiz! Ionuț Gojman, fosta ispita de la „Insula Iubirii” și-a facut iubita și este mai fericit ca niciodata.

- A izbucnit un monstru intre Hannelore și Silvana Riciu, cunoscuta interpreta de muzica populara. Fosta concurenta din celebrul reality-show de la Antena 1 a facut declarații exclusive pentru spynews.ro despre unul dintre cele mai grele momente din cariera sa. Pe de alta parte, cantareața de muzica populara…

- Alexandra Diaconescu a inceput o relație cu Madalin, la scurt timp dupa desparțirea de Aurel, cel alaturi de care a participat la Insula Iubirii, in urma cu doi ani. Fosta concurenta de la Antena 1 este mai fericita ca niciodata, pentru ca va deveni mama pentru prima oara.Alexandra de la Insula iubirii…