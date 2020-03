Ionuţ Ardeleanu: Vânzările Auchan România au crescut cu 100%; trimitem zilnic 120 de camioane către magazinele noastre Conducerea retailerului Auchan Romania transmite, pe langa un apel la calm si responsabilitate, un mesaj de multumire angajatilor din magazinele proprii, care depun eforturi considerabile pentru a asigura clientilor produsele necesare, in conditiile in care vanzarile s-au dublat in ultima perioada, iar zilnic 120 de camioane cu marfa sunt trimise catre magazinele din retea. "In aceste zile de escaladare a situatiei medicale, de agitatie, teama, stiri in flux - interne si internationale, pe langa apelul la calm, la responsabilitate si incredere, pe care il facem de mai bine de doua saptamani, doresc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

