IONITY bagă spaima în fanii mașinilor electrice cu noile tarife: 0,79 Euro/1 kWh ​IONITY, una dintre marile rețele pan-europene de încarcare rapida pentru mașini electrice, a anunțat un nou plan tarifar, cu costuri care merg pâna la 0,79 Euro/1 kWh (adica 3,76 Lei/1 kWh). Anunțul a stârnit un val de critici și nemulțumiri, utilizatorii postând sute de mesaje critice în prima ora de la publicarea noii politici privind tarifele. La un consum mediu extraurban de 20 kWh/100 km pentru o mașina electrica obișnuita, parcurgerea unei distanțe de 100 km ar costa 15,8 Euro (75,3 Lei), echivalentul unui consum de circa 10-12 litri de benzina sau motorina… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

