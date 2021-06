Stiri pe aceeasi tema

- Problemele se țin lanț de Fulgy, dupa ce aseara a ajuns din nou pe mainile oamenilor legii și s-a zvonit ca Ionița ar fi fost cel care l-a reclamat. Invitați recent in cadrul unei emisiuni TV, Ionița și Viorica de la Clejani au facut declarații surprinzatoare despre situația cu care se confrunta in…

- Ionița de la Clejani l-a reclamat pe fiul sau, Fulgy, la Poliție, seara trecuta, dupa ce tanarul l-a amenințat live pe You Tube. Fulgy, internat de urgența la ‘Obregia’ Astfel, Ionița de la Clejani l-a reclamat pe Fulgy la Poliție, aseara, la Secția 11 Poliție, dupa ce acesta l-a amenințat pe el, dar…

- Noaptea trecuta, Fulgy a fost ridicat de acasa de catre polițiștii, insa marea noutatate acum vine. Potrivit Antena 3 și comunicatului poliției, tanarul de 23 de ani a fost reclamat catre organele legii chiar de catre tatal sau, Ionița de la Clejani, dupa amenințarile la adresa lui, dar și a altora…

- Ghinioanele s-au ținut lanț de Fulgy și Margherita de la Clejani in ultimii ani, cei doi fiind protagoniști a mai multor scandaluri din showbiz. Viorica și Ionița au tras mult pentru a-și ajuta copiii, cu toate ca cei doi le-au cauzat probleme mari. Daca Margherita a fost implicata intr-un accident…

- Ionița de la Clejani vine și cu prima declarație la Antena Stars, asta dupa ce Fulgy, fiul lui, a fost prins la volan sub influența drogurilor. Ce spune cantarețul despre situația de fața.

- Fulgy a oferit primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca se insoara. Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a dezvaluit cine este tanara din videoclipurile sale, in care este surprins in ipostaze tandre.

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a facut marturii cutremuratoare despre consumul de droguri, dependenta pentru care s-a tratat la o clinica din Spania. Cu toate ca a tocat ani de zile banii prin cazinouri, tanarul de 23 de ani incearca acum sa se reabiliteze in ochii parintilor…

- In ultima perioada, fiul Vioricai de la Clejani a disparut din lumina reflectoarelor și s-a concentrat doar pe viața lui personala. Fulgy s-a schimbat total. A slabit mult, iar acum arata diferit. Invitat in cadrul emisiunii de la Antena Stars, el a povestit ce s-a intamplat cu el, in ultimul an.„De…