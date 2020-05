Stiri pe aceeasi tema

- Ar putea fi motivul pentru care un nou scandal va izbucni. Margherita, fiica lui Ionița și Viorica de la Clejani, a facut, in acest weekend, un accident de mașina. Testul rapid a aratat prezența drogurilor in organismul fetei, insa a fost nevoie de recoltarea de probe biologice pentru a se afla…

- Ionita, tatal Margheritei de la Clejani, face noi declaratii despre scandalul in care este implicata fiica lui si este convins ca aceasta nu a consumat substante stupefiante, ci doar niste medicamente luate de la farmacie. Citește și: Primele declaratii ale Margheritei de la Clejani…

- Tatal vedetei a anunțat ca aceasta a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile, dar ca zvonurile conform carora aceasta ar fi consumat droguri sunt false și pentru a demonstra asta va incepe propria sa ancheta, scrie RTV . „Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar!…

- "Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar! Nu exista asa ceva! Am inceput o ancheta de aseara pentru ca nu pot lasa lucrurile asa", a declarat Ionita de la Clejani pentru Romania TV. Margherita de la Clejani i-a spus tatalui ei ca nu s-a simtit bine atunci cand…

- Barbatul care era in mașina cu Margherita in momentul cand aceasta a produs accidentul de ieri a rupt tacerea! Pasagerul, denumit „Johnny Depp”, in mod zeflemitor, de Margherita, a facut primele declarații și a oferit și el explicații legat de cum s-a petrecut totul.

- Ionita de la Clejani a spus ca, in calitate de tata, a fost ingrijorat dupa ce a aflat ca fiica sa, Margherita, a provocat un accident sambata dimineata pe bd.Gheorghe Șincai din Capitala. "Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu s-a intamplat mai rau de atat. Nu a fost nicio victima. Nu s-a intamplat…

- Un biciclist a fost lovit de o mașina pe strada Toamnei din Brașov. Victima aștepta la semafor in timp ce a fost izbita de autoturism. Persoana ranita este un barbat. Acesta este conștient. Revenim cu detalii. FOTO: Informații rutiere Brașov The post Biciclist lovit de mașina, acum, in Brașov appeared…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. In timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, in comuna Vicovu de Jos, pe fondul oboselii, o femeie de 34 ani din comuna Straja a parasit drumul, a patruns in șanț și a lovit frontal […]