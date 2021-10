Ionela Rusu, manager interimar la Casa Culturii din Târgu Neamţ Prin decizie de numire a primarului Daniel Harpa, noul manager interimar al Casei Culturii „Ion Creanga” din Targu Neamț este Ionela Rusu. In varsta de 33 de ani, Ionela Rusu este actualmente referent cultural in cadrul Casei de Cultura din aprilie 2020, dar este mai mult cunoscuta ca interpreta de muzica populara. Ionela Rusu a studiat Pedagogie muzicala la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, are un Master in Management si Antreprenoriat artistic la Universitatea de Arte „George Enescu” și inca un Master in Educație Muzicala la aceeași universitate. Ionela Rusu este și fondatorul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Baragan au aprobat un proiect de hotarare care vizeaza extinderea retelei de gaze naturale in municipiul Fetesti si in comuna Stelnica, ca urmare a unei solicitari din partea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM).

- Istoricul prof. univ. Gabriel-Florin Moisa a fost numit in functia de manager interimar al Muzeului Tarii Crisurilor din Oradea, a anuntat vineri Consiliul Judetean Bihor. "Numirea vine in contextul in care, prin dispozitia cu numarul 334/05.08.2021, s-a constatat incetarea contractului de management…

- La data de 4 august, in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Targu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 155 I, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Din primele cercetari efectuate a reieșit ca, in timp ce un barbat…

- Aflat la alegerile de la PNL Vrancea, Orbana a afirmat ca, „in mod normal, (Vizante - N.R.) ar fi trebuit sa-si dea demisia imediat”, pentru „management dezastruos. "A fost schimbat vechiul director general, care a pus compania intr-o forma buna, care a reusit sa faca achizitii importante, care a reusit…

- Consilierii judeteni se reunesc astazi in fata ecranelor pentru o sedinta extraordinara online in care vor consfinti sumele acordate asociatiilor si organizatiilor nonguvernamentale care au depus solicitari pentru finantarea unor activitati non-profit de interes judetean. In proiectul de hotarare sunt…

- Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a declarat ca barbatul a fost redirectionat de la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul din Targu Neamt deoarece avea stari de greata, varsaturi si o stare generala proasta, cu anurie si hematurie, relateaza Agerpres .,,Acesta a fost motivul pentru…

- Proiectul de refacere și modernizare a Cinematografului Tineretului din municipiul Iasi a fost lansat astazi. Cladirea a fost devastata de un incendiu, in urma cu sapte ani. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca se dorește redobandirea configurației arhitectonice din anul 1905, cand pe acel loc a fost…

- Astazi a incetat mandatul meu interimar la conducerea Operei ieșene. A fost o reala provocare și am convingerea ca i-am facut fața cu succes. Dincolo, insa, de ceea ce am reușit sa realizez in aceste 4 luni (rezultatele sunt redate detaliat in cele 2 rapoarte pe care le-am publicat pe www.operaiasi.ro),…