Ionel Toma, primarul comunei Giroc, a murit Ionel Toma, primarul comunei Giroc, din judetul Timis, s-a stins din viata astazi in urma unei lupte cu o boala necrutatoare. Edil al comunei Giroc inca din 1996, pesedistul avea varsta de 69 de ani. Ultimele sale mandate nu au fost lipsite de controverse. Pentru comuna Giroc, care are in componenta si satul Chisoda, urmeaza […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Duminica, 11 septembrie 2022, primarul comunei Giroc din ultimii 26 de ani, Ionel Toma, a decedat. Acesta a pierdut lupta cu o boala grea, incurabila, de care suferea de mai multe luni. Ionel Toma a fost primar la Giroc din 1996, fiind la al saselea mandat. De fiecare data Toma a candidat din partea…

- In aceasta dimineata s-a stins din viata primarul comunei Giroc, Ionel Iosif Toma, unul dintre cei mai longevivi edili din judetul Timis, fiind la al saptelea mandat. El avea 69 de ani. Ionel Toma a pierdut, astazi, lupta cu o boala necrutatoare (cancer) de care suferea de mai bine de un an. Unul dintre…

