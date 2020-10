Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca a cerut o mita de 760.000 de euro de la reprezentantii unei firme, in schimbul atribuirii unui contract de achizitie de echipamente de protectie impotriva infectarii cu noul coronavirus, respectiv 250.000 de combinezoane si trei milioane de masti chirurgicale. Potrivit unui comunicat al DNA citat de Agerpres, Adrian Eugen Ionel va fi judecat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul…