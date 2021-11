Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ionel Danca anunta ca demisioneaza din PNL, dupa excluderea fostului presedinte al partidului Ludovic Orban. Danca a fost șef al cancelariei în mandatul de premier al lui Orban și unul dintre susținatorii acestuia în competiția cu Florin Cîțu pentru șefia PNL."Pleaca…

- „Pleaca Ludovic Orban din PNL, plec și eu!Este clar: cine critica echipa distrugatoare de conducere a PNL, care a ingenuncheat partidul și a dus Romania la picioarele PSD, este exclus din PNL.Nu pot accepta tradarea și bataia de joc a romanilor de catre Klaus Iohannis și PNL care dau acum guvernarea…

- In contextul in care luni seara, 1 noiembrie, surse participante la discuții au spus pentru Libertatea ca in Biroul Executiv s-a discutat inclusiv varianta ca liberalii sa conteze in viitor pe sprijinul PSD , fostul lider liberal Ludovic Orban a precizat ca, daca acest lucru se va intampla, atunci iși…

- Conducerea liberalilor discuta despre excluderea din partid a fostului președinte Ludovic Orban ca urmare a propunerii inaintate Biroului Executiv de Gigel Știrbu, Emil Boc și Gheorghe Flutur. Propunerea BEX va fi votata intr-o noua ședința de BPN care va avea loc maine la PNL. Mai sunt propuși la excluderea…

- Incheierea Congresului PNL nu a liniștit apele in interiorul partidului. Ba, dimpotriva, pare sa le fi agitat și mai tare, iar totul duce la o rupere tot mai iminenta a partidului, cu atat mai mult cu cat Ludovic Orban a anunțat ca demisioneaza din partid. Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a…

- Biroul Național al USR a decis ca luni sa fie depuse in Parlamnent programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit USR, Biroul Național al formațiunii s-a intrunit la solicitarea premierului desemnat Dacian Cioloș și a stabilit un calendar pentru zilele urmatoare. Astfel, sambata urmeaza sa aiba…

- Deputatul PNL Ionel Danca subliniaza ca liberalii trebuie sa aleaga candidatul pentru functia de prim-ministru prin vot in Consiliul National al partidului, adaugand ca actuala conducere ia decizii "pe picior", care nu respecta prevederile statutare. Biroul Executiv al PNL a decis, joi seara, in…

- Florin Cițu a postat, marți seara, pe Instagram un mesaj, dupa ce motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar Guvernul a picat.„Binele invinge!”, a fost mesajul postat pe Instagram de premierul Florin Cițu.Dupa votul din Parlament, Florin Cițu a ieșit la atac, declarand…