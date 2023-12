Stiri pe aceeasi tema

- New Strategy Center organizeaza miercuri si joi, la Sinaia, conferinta internationala "The Reconstruction of Ukraine and the Strategic Role of Romania", in vederea dezbaterii multiplelor aspecte referitoare la procesul de reconstructie a Ucrainei si evidentierea rolului

- Reprezentanți ai autoritaților publice locale din Romania, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria și Israel, alaturi de medici, profesori și asistenți sociali, vor participa sambata, 16 decembrie 2023, la o dezbatere legata de adicții, riscurile sociale, economice și personale care insoțesc ...

- Conferinta a servit drept platforma de dialog pentru consolidarea cooperarii intre agentiile de aplicare a legii din Republica Moldova, Romania si Ucraina, in special in ceea ce priveste contracararea criminalitatii transfrontaliere. In data de 23 noiembrie 2023, delegatia Autoritatii Vamale Romane,…

- Incepand de azi, 12 noiembrie a.c., de la ora 20.00, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis sa impuna o restricție cu privire la greutatea autovehiculelor care tranziteaza pe podul istoric ce leaga Romania de Ucraina, din cauza degradarii acestei construcții. Informația…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a vizitat santierul noului pod transfrontalier dintre Romania si Ucraina, peste raul Tisa, care se construieste in apropierea municipiului Sighetu Marmatiei, despre care a afirmat ca va fi gata anul viitor.

- In anul 1973 s-au aniversat 20 de ani de activitate a Cenaclului literar „George Coșbuc" (președintele cenaclului poetul Gheorghe Chivu, președinte al Comitetului municipal de cultura prof. Cornelia Circa, prof. Constantin Calogherato secretar cu probleme de propaganda și cultura, prof. Ioan Dorel Todea,…

- Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri de reglementare a importurilor de produse agricole din Ucraina sau Republica Moldova. Potrivit reprezentantilor Guvernului Romaniei, actul normativ, aflat in analiza Guvernului, stabileste cadrul legal privind…

- Familia Regala a Romaniei face lobby Romaniei și Republicii Moldova in Regatul Spaniei, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Majestatea Sa Margareta și Principele Radu vor fi primiți de Regele Felipe marți și vor avea mai multe intalniri publice, in cadrul carora vor sublinia, in mediul…