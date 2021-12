Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, someaza societatea Drusal ca pana vineri, 17 decembrie, ora 13.00 sa colecteze deșeurile din municipiul Baia Mare. In caz contrar urmeaza a fi luate masuri dure impotriva societații. ”Am convocat in regim de urgența CJSU, avand in vedere ca Drusalul nu a luat nicio masura pana astazi, și am constatat impreuna ca exista un risc epidemiologic foarte ridicat și de sanatate publica in municipiul Baia Mare. Am hotarat necesitatea de a lua masuri de urgența pentru indepartarea pericolului. Somez Drusal ca pana la ora 13.00, daca nu intra din…