Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la echipa ACSF Recea, formație de liga a II-a, s-au intalnit miercuri, 12 mai, cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan. Acesta i-a asigurat pe sportivi și antrenor ca au sprijinul lui și ca merita susținerea CJ. ”Am avut astazi o intalnire cu echipa de fotbal ACS…

- Proiecte importante care privesc dezvoltarea turismului in județul Maramureș, susținerea sportului și a activitaților sportive pentru maramureșeni, precum și organizarea proiectului ”Raliul Maramureșului” au fost aprobate in cadrul ședinței Consiliului Județean Maramureș de astazi. Ionel Bogdan, președintele…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 22 aprilie, bugetul pe anul 2021 al județului Maramureș. Este vorba despre un buget in suma de 640 milioane lei, in creștere cu peste 53% fața de anul precedent. Președintele CJ, Ionel Bogdan, afirma ca o mare parte din buget vizeaza proiectele de dezvoltare. ”E…

- Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. „Avem multe proiecte pentru Maramureș care se vor realiza cu bani europeni și fonduri guvernamentale…

- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astazi, impreuna cu președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban, o intalnire cu reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova. Consolidarea unei bune colaborari intre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul…

- 1. Cum descrieți activitatea aleșilor USR PLUS in primele luni de mandat in Parlamentul Romaniei? Sunteți mulțumit? In urma alegerilor din 6 decembrie 2020 Alianța USR PLUS a obținut un numar de 55 de deputați și 25 de senatori. Președinta Senatului este Anca Dragu, membru PLUS. Parlamentarii noștri…

- Parlamentarii PNL și președintele CJ Maramureș alaturi de comunitate. Intalnire cu reprezentanții Asociației Comunelor din Romania – filiala Maramureș! Parlamentarii PNL , senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș și deputatul Florin Alexandru Alexe, alaturi de președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan,…

- Viitorul Pandurii a pierdut, duminica la pranz, unul dintre cele mai importante meciuri in lupa la play-off, in deplasarea de la Farul. A fost un esec la limita, scor 0-1, la capatul unui meci tensionat, in care singurul scop al celor doua formatii a fost victoria. Partida a contat pentru etapa a 17-a…