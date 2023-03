Stiri pe aceeasi tema

- Surse oficiale au precizat pentru Pro TV ca Ionel Arsene, baronul PSD de Neamț, s-a predat autoritaților din Italia, unde se ascundea. Președintele Consiliului Județean... The post Ionel Arsene, baronul de Neamț, a fost prins in Italia appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni cu executare pentru corupție, s-a predat astazi poliției italiene. Dupa predare a intrat in custodia autoritaților italiene la Bari. El a plecat din țara pe 4 martie, cu avionul de la Otopeni la Roma, dupa care a disparut. Pe numele sau era emis un mandat european…

- Ionel Arsene, baronul PSD de Neamț, condamnat intr-un dosar de corupție, s-a predat in Italia. Ionel Arsene a fost reținut la Bari. El a fost condamnat, la 10 martie, la 6 ani și 8 luni cu executare de Curtea de Apel Brașov. Sentința este definitiva. Procesul a inceput inca de acum cinci ani. Instanța…

- O romanca din Italia face apel catre toți cei un milion de romani stabiliți acolo sa impraștie imagini cu Ionel Arsene pe rețelele de socializare pentru a putea fi gasit.In Brescia, baronul de Neamț și finul sau ar avea o firma de construcții. Cei doi au inregistrat-o in anul 2019 și de-a lungul anilor…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost dat in urmarire generala, vineri, dupa ce politistii nu l-au gasit ca sa-l duca la inchisoare. El se afla pe lista ”Most wanted” a Politiei Romane. Arsene a fost condamnat definitiv, vineri, la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru doua infractiuni…

- Condamnare: 6 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Fapta: Persoana a savarsit doua fapte de trafic de influenta in perioada iunie-iulie 2015. Semnalmente: inaltime – 1,85m; greutate – cca.85 kg; constitutie normala; par grizonat; ochi caprui.

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani si opt luni de puscarie, vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea de Apel Brasov, afirma surse apropiate instantei. Sentinta este definitiva. Ramane de vazut daca Ionel Arsene este in tara sau a plecat in Italia asa cum s-a vehiculat…

