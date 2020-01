Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca nu se mai justifica continuarea programului ”Prima Casa”, pentru ca nu mai susține sectorul imobiliar, iar oamenii au inceput deja sa se indrepte spre alte soluții de creditare.Citește și: SURSE - Lovitura fatala pentru Tariceanu? „Sunt…

- Președintele PSD Neamț, Ionel Arsene, a anunțat pe contul sau de Facebook ca, in urma presiunilor publice facute de el și de foarte mulți romani, Klaus Iohannis nu i-a mai retras decorația lui Gica Popescu. Liberalii il acuza pe Arsene ca incearca „sa caștige simpatie”, lansand „un zvon fals”.Președintele…

- Infrastructura rutiera a judetului Neamt va fi sustinuta de Guvernul Orban, a declarat, luni, presedintele filialei PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Reactia parlamentarului vine ca urmare a postarii publicate pe Facebook de presedintele CJ Neamt si al organizatiei PSD, Ionel Arsene,…

- ”In sfarsit, CNCD a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu pentru declaratia ei stupefianta despre etnicii germani. «Ca neamt, sa vorbesti despre gazare trebuie sa ai mult curaj», spunea ea despre Klaus Iohannis, imediat dupa 10 august. Aceeasi Olguta Vasilescu care in anii 2000 aducea elogii maresalului…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat ca a votat cu gandul ca Romania este casa in care vrea sa regaseasca armonia si pacea, potrivit AGERPRES. "Am votat cu gandul ca Romania este casa noastra, o casa in care vreau sa se regaseasca armonia si pacea. Cred intr-un presedinte patriot, pentru…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a facut, joi, un apel catre presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, sa nu mai raspandeasca in spatiul public stiri false cu scopul de a-i speria pe cetateni, si sa renunte la "metode imorale" de a face campanie electorala. Cozmanciuc a declarat ca…

- Guvernul PNL NU va comasa sau desființa centrele de permanența, ci, dimpotriva, va analiza intreaga situație, pentru extinderea și eficientizarea acestora! Președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, ii transmite președintelui PSD Neamț, Ionel Arsene, sa renunțe la metode imorale de a face campanie electorala…

- Presedintele organizatiei judetene a Partidului Social Democrat (PSD) Neamt, Ionel Arsene, a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ca a fost greu pentru formatiunea politica sa se lupte cu "o hidra", dar rezultatele au aratat ca nu a fost imposibil."Sunt multe de spus despre acest prim…